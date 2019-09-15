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حوادث

بقيمة تعويضية مليون و100 ألف.. ضبط 11 قضية تهريب بالمنافذ خلال 24 ساعة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:31 ص
تهريب بضائع
تهريب بضائع
مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 11 قضية تهريب، ضبط خلالها (مستحضرات تجميل – إكسسوارات وهواتف محمولة – ساعات يد – عقاقير طبية – إسطوانات بلاى إستيشن – زيت شيشة إلكترونية – معدات طباعة مستعملة – مستلزمات إنتاج تكييف صحراوى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا  –مليون و152 ألفا وثمانمائة و98 جنيهًا).

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضيتين تهريب، بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة (35,000 خمسة وثلاثون ألف جنيهًا)، وفى فى مجال الأمن العام تم ضبط 45 قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح ، مخالفات السائقين، إنتحال صفة ، مخالفات مسطح مائى ، صيد بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، سرقة ، تسول ).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 164 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 311 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط قضية بمضبوطات بلغت 1710 أقراص مخدرة، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط 2 قضية (تزوير إذن السفر – هجرة غير شرعية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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