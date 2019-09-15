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تعليم

رئيس جامعة الأزهر ينعي عالم الحديث سعد جاويش: نموذج للعالم الأزهري

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:08 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة
نعى فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، العالم الجليل الدكتور سعد جاويش، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، الذي وافته المنية، الأحد، عن عمر يناهر 78 عامًا، قضي منها أكثر من 60 عامًا في خدمة الدعوة الإسلامية.

وثمن رئيس جامعة الأزهر ما تركه العالم الراحل من مؤلفات وبحوث أثرت المكتبة الإسلامية والعربية؛ إضافة إلى حلقات العلم الشهيرة بالجامع الأزهر وغيره من دور العلم، لتُجَّسد عطاءه العلمى الوفير والمشهود، باعتباره نموذجًا للعالم الأزهري، الذي يعكس بإنتاجه الفكرى الخالد انتماءه للأزهر، عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا.

وتقدَّم المحرصاوي بخالص العزاء والمُواساة لكل أبناء الأزهر عبر العالم، ولأسرة الفقيد، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتمت مراسم صلاة الجنازة عليه اليوم في صلاة الظهر بالجامع الأزهر، بمشاركة زملائه وطلابه من المصريين والوافدين، وسيقام العزاء في قرية رزق جاويش بكفر الشيخ.

يُذكر أن الدكتور سعد جاويش، أحد أبرز علماء الأزهر الشريف في علم الحديث وتتلمذ على يديه العديد من الطلاب المصريين والوافدين وله الكثير من المحاضرات في أروقة الأزهر الشريف.

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