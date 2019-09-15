تعرف على عقوبة النني بعد طرده في أول ظهور له مع بشكتاش

ينتظر الدولي المصري محمد النني لاعب فريق بشكتاش، توقيع عقوبة الإيقاف عليه من قبل الاتحاد التركي، بعد طرده في مباراة غازي عنتاب، أمس، السبت، والتي انتهت بخسارة بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري التركي.





وأشهر ميلار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه النني ، وكايو دي لاعب نادي غازي عنتاب ، بعد مشاجرة بين اللاعبين، ليستكمل بيشكتاش المباراة بـ 9 لاعبين ، بعد طرد الكرواتي فيدا في بداية المباراة.





وذكرت صحيفة "spor gundemi" التركية، أن عقوبة الإيقاف مباراتين تنظر محمد النني وكايو دي بعد طردهما في مباراة الأمس.





وكان محمد النني انضم إلى بشكتاش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.