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مرأة

في الهواء الطلق.. رابعة الزيات في أحدث ظهور لها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:41 م
رابعة الزيات
رابعة الزيات
قسم المرأه
شاركت الإعلامية اللبنانية الشهيرة رابعة الزيات صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بإطلالة ساحرة ومثيرة.

وظهرت رابعة الزيات بـ فستان منقوش بأكمام ونظارة شمس، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق.

ومن الناحية الجمالية، وضعت لمسات هادئة من الميكب مما أبرز جمال إطلالتها، وطلاء أظافر أحمر اللون، وإليكم الصور التي تبرز إطلالتها.

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