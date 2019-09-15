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رياضة

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:30 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
عمرو الحلوانى
يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبه أحمد سيد زيزو ، خلال مواجهة الأهلى المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى إطار نهائى السوبر المصرى المقرر إقامته على ملعب برج العرب .

وسادت حالة من الجدل تجاه مشاركة أحمد سيد زيزو فى المباراة المقبلة، أمام الأهلى فى ظل وجود أنباء تفيد بانتهاء مدة إيقافه من قبل اتحاد الكرة، بعد ان تم غيابه عن الزمالك طوال الفترة الماضية خلال لقاءات كأس مصر أمام كلا من مصر المقاصة والاتحاد السكندرى وبيراميدز .

وتأكد غياب زيزو عن المباراة المقبلة أمام الأهلى نتيجة صدور قرار من قبل اتحاد الكرة بإيقاف أحمد زيزو لمدة 4 مباريات، وهو ما يشير إلى أن مواجهة الأهلى المقبلة ستكون الأخيرة فى مدة إيقاف أحمد سيد زيزو وسيعود للمشاركة مع الفريق بعد لقاء القمة المقبلة.

ويعد زيرو واحدا من اللاعبين المميزين داخل أركان الزمالك فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها اللاعب ، وكان زيزو تعرض للإيقاف من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد تعديه على حكم مباراة الأهلى والزمالك فى ختام فاعليات الدورى الممتاز.

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