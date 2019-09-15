العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبه أحمد سيد زيزو ، خلال مواجهة الأهلى المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى إطار نهائى السوبر المصرى المقرر إقامته على ملعب برج العرب .





وسادت حالة من الجدل تجاه مشاركة أحمد سيد زيزو فى المباراة المقبلة، أمام الأهلى فى ظل وجود أنباء تفيد بانتهاء مدة إيقافه من قبل اتحاد الكرة، بعد ان تم غيابه عن الزمالك طوال الفترة الماضية خلال لقاءات كأس مصر أمام كلا من مصر المقاصة والاتحاد السكندرى وبيراميدز .





وتأكد غياب زيزو عن المباراة المقبلة أمام الأهلى نتيجة صدور قرار من قبل اتحاد الكرة بإيقاف أحمد زيزو لمدة 4 مباريات، وهو ما يشير إلى أن مواجهة الأهلى المقبلة ستكون الأخيرة فى مدة إيقاف أحمد سيد زيزو وسيعود للمشاركة مع الفريق بعد لقاء القمة المقبلة.



