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أخبار العالم

البيت الأبيض: أمريكا مستعدة للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على السعودية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:14 م
صدى البلد
قسم الخارجي
قالت كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض، الأحد، إن وزارة الطاقة الأمريكية مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على السعودية، حسبما نقلت عنها قناة "العربية".

ولم تستبعد كونواي وفي مقابلة مع "فوكس نيوز" إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها قالت إن هجمات أرامكو "لم تساعد" في هذا الصدد.

كانت وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة "مستعدة للاستعانة بموارد من احتياطيات النفط الاستراتيجية الخاصة بها إذا لزم الأمر لتعويض أي اضطرابات في أسواق النفط"، وذلك في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وأضافت الوزارة، في بيان مساء السبت، أن وزير الطاقة ريك بيري أمر مسؤولي الوزارة بالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة حول الخيارات المتاحة المحتملة للعمل الجماعي العالمي إذا لزم الأمر.

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