بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

حرص المستشار مرتضى منصور رئي س مجلس إدارة نادي الزمالك على الاتصال هاتفيا مع إسماعيل يوسف عضو المجلس و رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في السنغال للاطمئنان على البعثة.



وأكد مرتضى منصور ثقته في قدرة الفريق على التأهل وطالب الجميع بالتركيز في لقاء السوبر المصري لحصد بطولة جديدة للفريق.



وتغادر بعثة الفريق الأبيض السنغال في الثانية صباح غدا الإثنين في طريق العودة للقاهرة على الخطوط المغربية.

