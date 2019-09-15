سلف ودين.. جنش يوجه رسالة خاصة جدا لـ شيكابالا

وجه محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك والمنتخب، رسالة حب لـ محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق؛ خاصة عقب تتويج الفريق ببطولة كأس مصر وارتداء شيكابالا، تيشيرت جنش أثناء احتفال الفريق بالبطولة في الملعب.





ونشر جنش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة مرسومة ومعه شيكابالا، وأمامهما كأس مصر.





وتُوج الزمالك ببطولة كأس مصر؛ عقب الفوز أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائي البطولة.





وحرص شيكابالا على ارتداء تيشيرت جنش أثناء تتويج الفريق بالكأس خاصة في ظل غياب الأخير للعلاج في ألمانيا من إصابته بقطع في وتر اكيلس.