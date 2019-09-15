سليمان عيد يستعيد ذكريات فيلم الباشا تلميذ بـ فيديو

استعاد الفنان سليمان عيد ذكريات فيلم "الباشا تلميذ"، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة من أحداث الفيلم برفقة الفنان كريم عبد العزيز.وعلق الفنان سليمان عيد على مقطع الفيديو قائلًا "المشهد ده تم ارتجاله يوم التصوير من فيلم الباشا تلميذ".يذكر أن فيلم الباشا تلميذ تم عرضه عام "2004" تدور أحداث الفيلم الكوميدي الرومانسي في قالب الأكشن حول ضابط شرطة شاب يكلف بكشف عصابة كبرى لتجارة المخدرات في إحدى الجامعات الخاصة فيتنكر في شكل طالب بالجامعة، ليتمكن من الاندماج داخل شلة من الأصدقاء ليصل من خلالهم إلى العصابة.وشارك سليمان عيد كضيف شرف فى مسلسل الواد سيد الشحات والذى عرض فى شهر رمضان الماضي.