مباريات الزمالك فى الموسم الجديد بالأيام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز فى ضوء ما أسفرت عنه قرعة المسابقة التي أجريت يوم الخميس الماضي.



وكان حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد قد أعلن خلال حفل القرعة، أن الجدول متضمنا مواعيد المباريات وأماكن إقامتها سوف يعلن في غضون 48 ساعة، وهو الوقت الذي قدره الاتحاد المصري لكرة القدم لورود الموافقات الأمنية للملاعب المختارة من قبل الأندية والمواعيد المناسبة للمباريات، حيث تم إرسال الجدول إلى الجهات المعنية لوضع أية ملاحظات في الاعتبار قبل إعلانه تجنبا لأية تعديلات مستقبلا.



ووضع الاتحاد المصري لكرة القدم عملية التنسيق مع الشركة الراعية للاتحاد والعدد الأغلب من أندية القسم الممتاز حول بعض ترتيبات المسابقة من بين أولوياته قبل إعلان الجدول إيمانا منه بتعظيم الجانب التسويقي للمسابقة الذي ينعكس إيجابا على المسابقة والأندية المشاركة بها في ظل انتظامها واحترام مواعيدها.



وفيما يلي جدول مباريات الزمالك بالدور الأول:

-الجولة الأولى

الزمالك والاتحاد السكندري 23-9-2019



-الجولة الثانية

مصر للمقاصة والزمالك 3-10-2019



-الجولة الثالثة

الزمالك واف سي مصر 6-10-2019



-الجولة الرابعة

الأهلي والزمالك 19-10-2019



-الجولة الخامسة

الزمالك والمقاولون العرب 23 -10-2019



-الجولة السادسة

إنبي والزمالك 27-10-2019



-الجولة السابعة

الزمالك وبيراميدز 24-11-2019



-الجولة الثامنة

طلائع الجيش والزمالك (2-5)-12-2019



-الجولة التاسعة

الزمالك وسموحة 11-12-2019



-الجولة العاشرة

الإنتاج الحربي والزمالك 14-12-2019



-الجولة الحادية عشرة

الزمالك وأسوان 18-12-2019



-الجولة الثانية عشرة

طنطا والزمالك 22-12-2019



-الجولة الثالثة عشرة

الجونة والزمالك 3-1-2020



-الجولة الرابعة عشرة

الزمالك والمصري 9 -1-2020



-الجولة الخامسة عشرة

وادي دجلة والزمالك 15-1-2020



-الجولة السادسة عشرة

الزمالك وحرس الحدود 19-1-2020



-الجولة السابعة عشرة

الاسماعيلي والزمالك 23 -1-2020