شرط وحيد لـ إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر

تحدث إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي عن تدريب منتخب مصر عقب مباراة المصري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية مع ماليندي بطل زنجبار والتي إنتهت بفوز الفريق البورسعيدي برباعية.



وقال إيهاب جلال في تصريحات إذاعية لمحطة "الشباب والرياضة" الإذاعية: "تدريب المنتخب شرف كبير لي، لكن تركيزي منصب مع المصري حتى أخر لحظة".



وقال إيهاب جلال بخصوص الجهاز المعاون له حال تعيينه مديرا فنيا للمنتخب قائلا: "سأرد على هذا الأمر حين يتم تعييني كمدرب للمنتخب بشكل رسمي، لكن سيظل القوام الأساسي معي".



حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى الفوز على ماليندي بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما خارج الديار فى إطار لقاءات ذهاب دور الـ 32 من منافسات الكونفدرالية الإفريقية.