الجونة السينمائى .. الأفلام القصيرة تجذب آسر ياسين وناهد السباعي

يولى مهرجان الجونة السينمائى إهتماما ملحوظا بمسابقة الأفلام القصيرة، الأمر الذى جعلها من بين العروض المنتظرة والتى ترفع غالبا لافتة كامل العدد، حتى فى بعد توفيره لمكتبة إلكترونية تسمح لعدد كبير من ضيوف المهرجان بمشاهدة كم كبير من هذه الأفلام عبر أجهزة خاصة بقاعة للمشاهدة، على غرار المهرجانات العالمية.



النجم آسر ياسين يظهر خلال فيلم عمى ألوان للمخرجة منة إكرام ومدته 11 دقيقة، ويعرض الفيلم حادثة تجمع اثنين من المصريين، في مقابر فيكتوريا في «بريستول»، الرجل زوج وأب يعمل في الخارج لإعالة أسرته، بينما تقضي المرأة إجازة لمدة أسبوعين، تمتد لتصبح شهرين. وبينما يبدأ الاثنان في التعرف على بعضهما، يكتشف كلاهما أنهما لا يمتلكان أي اهتمام مشترك، رغم أنهما يأتيان من نفس البلد. يفحص الفيلم مفاهيم الطبقية والنوع الاجتماعي (الجندر) من خلال وجهات نظر البطلين المختلفة.



أما ناهد السباعى فتشارك بفيلم هذه ليلتى والذى حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب دعم من الاتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه يوسف نعمان.



وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ويتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.



ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، الفيلم سيناريو أحمد إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.