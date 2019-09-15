رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية بجنوب سيناء.. افتتاح جامعة الملك سلمان 2020.. الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين والسوق القديم

- الحكومة:

* الانتهاء من إنشاء الطريق الإقليمي النفق – شرم الشيخ * تخصيص مساحة 3908 أفدنة لإقامة منطقة صناعية بأبوزنيمة * انتهاء الأعمال الخاصة بمتحف الزعيم الراحل أنور السادات بسانت كاترين * احتفالية كبرى لملتقى الأديان بعنوان "معًا نصلي" بالتزامن مع احتفالات الدولة بذكرى نصر أكتوبر * مركز خدمات المستثمرين بشرم الشيخ جاهز للافتتاح لخدمة المستثمرين المحليين والأجانب









التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين الوافدين إليها من جميع أنحاء العالم.





وخلال اللقاء، استعرض اللواء خالد فودة المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، خلال الفترة الماضية، بمدينة شرم الشيخ، والتي أسهمت في إبراز الوجه الجمالي للمدينة أمام السائحين والوافدين إليها من داخل مصر وخارجها، مُشيرًا إلى أن من بين تلك المشروعات تطوير منطقة السوق القديم، والتي شملت أعمال التجميل واللاندسكيب ورصف الطرق، وطلاء الواجهات الخارجية للمباني.

وأوضح أنه تم الانتهاء كذلك من إنشاء الطريق الإقليمي النفق – شرم الشيخ بطول 334كم وعرض 68م، والذي يتميز بوجود 6 بوابات تحصيل رسوم عبور وتوافر 10 محطات وقود بخدماتها.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مطار سانت كاترين؛ عن طريق رفع كفاءة ممر الهبوط وإعادة طلاء السطح وتخطيط العلامات الملاحية، وفي الوقت نفسه أشار المحافظ إلى انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة وادي دير سانت كاترين وإنارتها؛ حيث تم تمهيد الممر الواصل إلى الدير بطول 1,6 كم باستخدام أحجار طبيعية، إضافة إلى معالجة الواجهات الخارجية لمحلات المنطقة باستخدام الأحجار والأخشاب الطبيعية.

وقال اللواء خالد فودة إن المحافظة انتهت من الأعمال الخاصة بمتحف الزعيم الراحل أنور السادات بسانت كاترين، مُشيرًا إلى أنه من المقرر أن يشهد المتحف احتفالية كبرى لملتقى الأديان بعنوان "معًا نصلي" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كما نوه المحافظ إلى أنه من المنتظر أن تشهد المحافظة أيضًا بطولة الهجن الثانية، خلال الفترة من 1 – 5 أكتوبر المقبل، بعد نجاحها في إنشاء مضمار الهجن على مساحة 1000000م2.

أشار محافظ جنوب سيناء، أثناء اللقاء، إلى جاهزية بعض المشروعات للافتتاح، ومنها مركز خدمات المستثمرين بشرم الشيخ الذي تم تشييده؛ لخدمة المستثمرين المحليين والأجانب، كي يتسنى تلبية طلباتهم وتقديم الخدمات إليهم.

وخلال اللقاء، أوضح محافظ جنوب سيناء أن هناك عددًا من المشروعات التي من المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذها بشكل كلي، وافتتاحها خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام الحالي، والتي من بينها محطة تحلية شمال خليج نعمة والتي تستهدف تغذية المطار وقرية الحرس وجامعة الملك سلمان ومنطقة إسكان العاملين.



