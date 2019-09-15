ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض يرفض استبعاد عقد اجتماع بين ترامب وروحاني عقب استهداف منشآت نفطية سعودية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:40 م
صدى البلد
أ ش أ

رفض البيت الأبيض استبعاد عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإيرني، حسن روحاني.

وقالت مستشارة بالبيت الأبيض البارزة، كيليان كونواي - في تصريحات أوردتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأحد/ - إن ترامب لديه العديد من الخيارات المطروحة على طاولة المناقشات من حيث ما يمكن أن يفعله للرد على الدور الإيراني في الهجمات التي وقعت أمس على منشآت نفطية سعودية.

ورفضت كونواي تحديد ما إذا كانت هناك ضربة انتقامية قيد الدراسة تستهدف النفط الإيراني، لكنها تركت الباب مفتوحًا أمام فكرة عقد اجتماع محتمل بين ترامب وروحاني الأسبوع المقبل في نيويورك .. الأمر الذي كان محتملًا قبل وقوع استهداف معامل النفط بالسعودية.

وبسؤالها إذا كان ترامب ما زال يفكر في الجلوس مع روحاني في ظل الظروف الحالي، أجابت كونواي "الرئيس سيفكر دائمًا في خياراته"، مضيفة "نحن لم نلتزم مطلقًا بهذا الاجتماع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الرئيس لم يصرح بشئ سوى أنه يفكر في ذلك".

ولفتت كونواي إلى أن ترامب بصدد إجراء مقابلات مع المرشحين للسباق الرئاسي، معربة عن رأيها "أن جدول أعمال الرئيس، وأمنه القومي، ومعتداته السياسية الخارجية التي ستمضي قدمًا"

ترشيحاتنا

فستان شفاف مثير .. دوللي شاهين بإطلالة غير متوقعة على الإنستجرام

سعر ومواصفات أسرع وأغلى سيارة في العالم .. صور

نشوى مصطفى تتصدر جوجل بعد أغنية فرح ابنتها .. فيديو

فضيحة.. محافظة بني سويف تطلب من أعضاء البرلمان سداد رواتب المدرسين

اخبار النادي الأهلي 15 - 9 - 2019.. تعرف على مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري وحقيقة انضمام كهربا للقلعة الحمراء

فى ذكرى ميلاد أبو ضحكة جنان .. سر خلاف إسماعيل ياسين وعبد الحليم حافظ | نوستالجيا

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

متابعة تحرج مفيدة شيحة بسبب أنفها.. ورد غير متوقع من الإعلامية

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

ضربة جديدة للإرهابية .. إخوان تونس تعترف بهزيمتها في انتخابات الرئاسية

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

استشاري نفسي يفجر مفاجأة حول إدمان محمد علي الكوكايين

لسه في العمر بقية.. الناجي من الموت يروي لـ صدى البلد تفاصيل حادث ميكروباص صفط اللبن

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

تراجع في 15 بنكا.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 15 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر .. كارمن سليمان بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

فستان شفاف مثير .. دوللي شاهين بإطلالة غير متوقعة على الإنستجرام

بالتول الأبيض .. نانسي عجرم في عمادة ابنتها الصغيرة مع زوجها