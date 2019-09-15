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أخبار البلد

وزيرة برازيلية تبحث مع أبو الغيط سبل التعاون مع الدول العربية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:41 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمود نوفل
التقت وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، تيريزا كريستينا، في إطار زيارتها الرسمية لمصر في 15 سبتمبر مع  أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

تمت مناقشة سبل تعزيز الشراكة التاريخية بين البرازيل والدول العربية ، في المجالين السياسي والاقتصادي ، وكذلك آليات التعاون والتنسيق القائمة حيث  أكد الأمين العام من جديد اهتمام الجامعة بتعزيز العلاقات مع البرازيل، التي تضم أكبر جالية عربية في أمريكا اللاتينية.

ومن جهتها عبرت الوزيرة تيريزا كريستينا عن رغبتها في تعزيز العلاقات مع العالم العربي وتوسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار.

وتعد مصر أولي الدول الأربع المزمع زيارتها خلال المهمة الرسمية للوزيرة تيريزا كريستينا إلى الشرق الأوسط، والتي تستمر حتى 23 من سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تشمل الجولة المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

ويشار الي انه قد أعيد فتح البعثة الدائمة لجامعة الدول العربية في برازيليا في عام 2009 ، ومنذ مارس 2014 ، تم اعتماد السفير البرازيلي في مصر كممثل خاص لجامعة الدول العربية.

وفي عام 2018 ، بلغت التجارة بين البرازيل والدول العربية حوالي 20 مليار دولار أمريكي.

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