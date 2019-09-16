النني في ورطة .. بداية متعثرة تهدد مسيرته بالدوري التركي

نشرت صحيفة "صن" البريطانية تقريرًا تناولت فيه البداية المتعثرة للاعب الوسط الدولي المصري محمد النني مع فريقه الجديد بشكتاش التركي الذي انتقل إليه معارا من أرسنال الإنجليزي.



وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن النني لم يبدأ بالشكل الجيد في الدوري التركي رفقة باشكتاش بعد الطرد الذي تعرض له بعد بضع دقائق فقط من مشاركته الأولي رسميا مع البطل التركي بعد الدخول العنيف على لاعب نادي غازي عنتاب، في الجولة الرابعة من عمر الدوري التركي.على أحد لاعبي الفريق الخصم.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن طرد النني من اللقاء إضافة إلى زميله الآخر بالفريق المدافع الدولي الكرواتي دوماجوج فيدا، ساهم في خروج بشكتاش خاسرًا في تلك المواجهة.



وذكرت صحيفة "spor gundemi" التركية، أن عقوبة الإيقاف مباراتين تنظر محمد النني وكايو دي بعد طردهما في مباراة الأمس.



وكان محمد النني انضم إلى بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.



