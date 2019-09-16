دومينيك .. في إطلالة ما بين الجريئة والعادية









نشرت الفنانة دومينيك حوراني مجموعة من الصور الجديدة لها، والتي أبهرت متابعيها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" بإطلالة عادية في أحدث جلسة تصوير لها.وظهرت الفنانة دومينيك، بإطلالة عادية مرتدية بنطلون ذات أرجل واسعة جينز ازرق، وتيشيرت ابيض مكسوف البطن، وهو ما اعتبره البعض أنها إطلالة جريئة والآخر اعتبارها إطلالة بملابس عادية.كما ظهرت الفنانة بمكياج هادئ مائل للبرونزي وتسريحة شعر كيرلي لتبدو طفولية.