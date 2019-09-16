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%10 زيادة في اسعار العمرة يتصدر نشرة البلد.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:57 ص
عمرة
عمرة
ندى فتح الله
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

-الحكومة: نستهدف رفع النمو إلى 8% في 2022
- الحكومة: الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات
-وزير الطيران: الخطة الاستراتيجية للوزارة تعتمد على تطوير جميع المطارات.
-المترو: كمائن سرية "ثابتة ومتحركة" لتأمين الركاب مع بداية الدراسة.
-وزير النقل: ننفذ مشروع الطرق الجديدة مع صيانة وتطوير الحالية.
-العليا للحج: بوابة العمرة تنطلق خلال شهرين والرسوم السعودية ترفع الأسعار 10%

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