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منوعات

مسلسل وثائقي جديد يكشف المزيد من أسرار قصر باكنجهام

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:17 ص
قصر باكنجهام
قصر باكنجهام
أ ش أ
يكشف مسلسل تليفزيوني وثائقي من 4 حلقات، سيتم عرضه على القناة الخامسة للتلفزيون الإنجليزي أسرارا جديدة عن الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وقصر باكنجهام.

وفتحت الملكة إلزابيث القصر أمام المسلسل لكشف المزيد من الأسرار وكان أبرزها وجود ماكينة صراف آلى داخل مقر إقامة الملكة في العاصمة لندن، لكن المسلسل لم يكشف عما إذا كانت الملكة قد استخدمته أم لا خاصة وأنه من المعروف أنها لاتحمل معها أي أموال نقدية في أى وقت.

وذكرت صحيفة ديلي ستار أن المسلسل الوثائقى سيقوم بزيارة للقصور الملكية حيث يكشف معلومات جديدة عن قصر ويندسور وقصر بالمورال وكلارينس هاوس.

وسوف يتضمن المسلسل الوثائقى روايات لمسئولين سابقين فى المكتب الصحفى ومراقبين ملكيين وجرانت هارولد رئيس الخدم السابق لدى ولى العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وغيرهم.

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