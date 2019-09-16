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مرأة

بمكياج ناعم وشعر قصير.. هبة مجدي تتألق بإطلالة سوداء في بيروت

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:24 ص
هبة مجدى
هبة مجدى
هاجر هانئ
حرصت الفنانة هبة مجدى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها خلال رحلتها لمدينة بيروت اللبنانية.

ظهرت هبة فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تي شيرت أسود مطبوع ونسقت معه بنطلون من نفس اللون، وحذاء رياضى مسطح.

فيما اعتمدت هبة مجدى على شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر ما منحها إطلالة ناعمة، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة.


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بمكياج ناعم وشعر قصير.. هبة مجدي تتألق بإطلالة سوداء في بيروت

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