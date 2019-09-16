تاريخ القصة القصيرة.. ندوة بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث عقد نادي أدب فيصل محاضرة بملتقى الشاعر الراحل عطية عليان تحت عنوان "تاريخ القصة القصيرة"، وقد قام بإلقاء المحاضرة كل من مجدى متولى، وخالد الجمال.



كما تناول الشعراء أخر مستجداتهم الشعرية وذلك من خلال الأمسية الشعرية، حيث تحدثا بأن القصة القصيرة أو الأقصوصة هي نوع أدبي عبارة عن سرد حكائي نثري أقصر من الرواية، وتهدف إلى تقديم حدث وحيد غالبا ضمن مدة زمنية قصيرة ومكان محدود غالبا لتعبر عن موقف أو جانب من جوانب الحياة، وأنه لا بد لسرد الحدث في القصة القصيرة أن يكون متحدًا ومنسجمًا دون تشتيت، وغالبا ما تكون وحيدة الشخصية أو عدة شخصيات متقاربة يجمعها مكان واحد وزمان واحد على خلفية الحدث والوضع المراد الحديث عنه.



عقدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السويس مناقشة كتاب بعنوان "السندباد"، وفي بيت ثقافة العمدة تم عمل مسابقة فى المعلومات العامة تضمنت أسئلة ذكاء، وأسئلة دينية ورياضية.