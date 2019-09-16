ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحباط محاولة تهريب 6 ملايين عبوة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية.. صور

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:58 م
6 ملاين شمروخ
6 ملاين شمروخ
مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب "6 ملايين" عبوة ألعاب نارية إلى داخل البلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى التابعة لقطاع أمن المنافذ، قيام إحدى الشركات - الكائنة بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية باستيراد رسالة من خارج البلاد مشمولها عبارة عن "كتب وورق حرارى" داخل إحدى الحاويات – على خلاف الحقيقة – وأنها تحوى بداخلها أصناف محظور دخولها داخل البلاد "ألعاب نارية".

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط 6 ملايين عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام وزنت حوالى 22 طنا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم فى شتى صورها، وخاصةً جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
إحباط محاولة تهريب 6 ملايين عبوة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية.. صور
إحباط محاولة تهريب 6 ملايين عبوة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية.. صور
إحباط محاولة تهريب 6 ملايين عبوة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية.. صور
إحباط محاولة تهريب 6 ملايين عبوة ألعاب نارية بميناء الإسكندرية.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تحبط محاولة تهريب خمسة ملايين قطعة ألعاب نارية.. فيديو

إحباط محاولة تهريب 3 ملايين قرص مكملات غذائية وعبوة مستحضرات تجميل محظور دخولها للبلاد

بالفيديو | إحباط تهريب مليونى قرص مكملات غذائية ومليون عبوة مستحضرات تجميل محظورة

ترشيحاتنا

بإطلالة جذابة وملفتة.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار.. صور

خلال زيارته للمنطقة الحرة.. مدبولي لعاملة بمصنع ملابس: بتقبضى كام

مرتضى منصور: مباراة الأهلي والدراويش في الدوري بالإسماعيلية

عقدة برج العرب تطارد الزمالك قبل مواجهة الاهلي في نهائي السوبر المصري

شاهد .. رعب وصرخات فوج سياحي بسبب هجوم قرش ضخم.. والدماء تغطي المياه

القوات المسلحة تعلن عن وظائف.. اعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها.. صور

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور