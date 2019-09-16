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مرأة

8 نصائح تساعد طفلك على وقف التبول اللا إرادي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:00 م
قسم المرأة
يعاني بعض الأطفال من التبول اللا إرادي، ولا يستطيعون التحكم في تلك العملية، ويكون رغمًا عنهم، فتعددت الأسباب التي تؤدي بهم لذلك السلوك، ولكن نادرًا يكون السبب طبيا، فيجب أن تساعدي الطفل بطريقة تشعره بالأمان كي يتقبل النصائح ويستطيع أن يتخلص من تلك العادة، فنقدم عددا من النصائح لمساعدة الطفل لوقف التبول اللا إرادي وفقًا لموقع "pregnancybirthbaby".

نصائح لمساعدة الطفل لوقف التبول اللا إرادي:

* ذكر طفلك كل ليلة بالذهاب إلى المرحاض قبل النوم.
* اترك ضوء المرحاض مفتوحًا، لعدم خوف الطفل من القيام ليلًا في الظلام.
* شجع الطفل على شرب كمية كبيرة من الماء على مدار اليوم، ليساعد في تكبير المثانة.
* وقف شرب السوائل قبل النوم بساعتين، وعدم شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
* تشجيع الطفل على الانتظار لمدة دقائق، قبل استخدام المرحاض خلال اليوم ليتعود الطفل أن يتحكم في عملية التبول.
* كن صبورًا مع الطفل ولا تعاقبه.
* لا تغضب من الطفل حتى لا يشعر بالقلق والخوف
* امدح الطفل عندما يتحكم في عملية التبول اثناء النوم

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