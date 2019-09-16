حادث ضمد جازان.. تفاصيل مروعة لجريمة هزت مجتمع الخليج العربي

جريمة مأساوية تهز الخليج العربي.. تلك التي وقعت في ضمد بمنطقة جازان السعودية وراحت ضحيتها مواطنة متزوجة على يد شقيقها.. وما زاد الواقعة إثارة هو غموض أسباب ولملابسات الواقعة التي هزت الرأي العام في المملكة وخارجها.



المشهد تجسد لحظة إلقاء الجهات الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطن سعودي بتهمة الإقدام على قتل شقيقته لأسباب مجهولة، وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة المأساوية، وفقا لصحيفة سبق.



تفاصيل أليمة

وكشفت المعلومات الأولية في التقرير المنشور اليوم الاثنين، عن أن المواطنة المتزوجة ضحية شقيقها، لديها أبناء، قد راحت تلقت ثلاث طعنات تقريبًا في أنحاء متفرقة من جسدها أردتها قتيلة.



ووفقا للرواية التي نشرتها الصحيفة السعودية على لسان شاهدة عيان للحادث، قالت إحدى جارات السيدة التي تعرّضت للقتل على يد شقيقها في محافظة ضمد بمنطقة جازان، صباح أمس، تفاصيل تزامنت مع وقت وقوع الحادثة الأليمة؛ موضحة ما دار في آخر اتصالٍ أجرته الفقيدة خلال عراكٍ مع شقيقها القاتل.



جارة القتيلة

وقالت الجارة: «إن الفقيدة كانت تتبادل الأحاديث مع جارتها الأخرى قبل أن يطرق عليها شقيقها؛ الذي كان بينها وبينه خلافٌ، باب المنزل بقوة، فقطعت الاتصال بها ثم عاودت الجارة طلب الرقم ذاته بعد لحظات طالبة الاستغاثة واللحاق بها؛ كونها تتعرّض للهجوم من شقيقها ثم انقطع الاتصال مجدّدًا» وفقا للرواية التي نشرتها «سبق».



وأضافت «جارة أخرى» قائلة: «عاودت الاتصال على الفقيدة؛ لكنها لم تجب، واتصلت بأسرة الفقيدة التي هرعت إلى المنزل لتجدها غارقةً في دمائها متأثرةً بطعناتٍ مزقت جسدها».



وأوضحت جارة القتيلة، أن الأم الفقيدة لديها طفلان؛ حالتهما النفسية سيئة رغم كل الجهود المبذولة؛ لمساعدتهما على تخطي الصدمة، حيث نُفذت الجريمة في والدتهما بمنزلهم.



الجاني شقيق الضحية

وكان أحد أشقاء الضحية، أمس، في محافظة ضمد بمنطقة جازان، قد كشف تفاصيل عن الجريمة المأساوية.



وكشفت مصادر أمنية وضع الشاب القاتل بعد القبض عليه؛ حيث قال شقيق الفقيدة لـ «سبق»، حيث أفادت بأن القتيلة دخلت في خلافٍ مع أحد أشقائها قبل أسبوع، وبعد تصاعده أطلق تهديدًا بقتلها.



وتابع قائلًا: إنه بعد أسبوع تقريبًا، وتحديدًا اليوم "يقصد أمس الأحد" نفَّذ جريمته فيها، مبينًا أن شقيقه "غير سوي نفسيًّا"، على حد وصفه.



سبب الخلاف

وقالت إن أسباب الخلاف الذي انتهى بهذه الجريمة لا يعرفه حتى وقت إجراء الاتصال به.



ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر أمنية أن المتهم كان في وضعٍ غير متزن عند القبض عليه، وصعب التعامل معه، فيما بيّنت المصادر أنهم بخبرة رجال التحقيق استطاعوا اتخاذ الإجراءات، والعمل على تجهيز ملف القضية لإحالته إلى النيابة العامة، وفقا لصحيفة سبق.



وأوضحت الصحيفة السعودية أن المصادر الأمنية كشفت وضع الشاب القاتل بعد القبض عليه؛ وذلك على لسان شقيق الفقيدة الثاني والذي قال وفقا لـ «سبق» إنها دخلت في خلافٍ مع أحد أشقائها قبل أسبوع، وبعد تصاعده أطلق تهديدًا بقتلها.



وتابع قائلًا: إنه بعد أسبوع تقريبًا، وتحديدًا اليوم "يقصد أمس الأحد" نفَّذ جريمته فيها، مبينًا أن شقيقه "غير سوي نفسيًّا"، على حد وصفه.



وأكّد أن سبب الخلاف الذي انتهى بهذه الجريمة لا يعرفه حتى وقت إجراء الاتصال به.



من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية أن المتهم كان في وضعٍ غير متزن عند القبض عليه، وصعب التعامل معه، فيما بيّنت المصادر أنهم بخبرة رجال التحقيق استطاعوا اتخاذ الإجراءات، والعمل على تجهيز ملف القضية لإحالته إلى النيابة العامة.