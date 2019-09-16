بعثة ليفربول تطير إلى إيطاليا استعدادا لمواجهة نابولي.. صور

اتجهت بعثة فريق ليفربول الإنجليزي، إلى إيطاليا، استعدادا لمواجهة نابولي، غدًا الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور مجموعات، بطولة دوري أبطال أوروبا.



وشهدت بعثة ليفربول المسافرة إلى إيطاليا، تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، والذي كان له دور كبير في تتويج ليفربول باللقب الأوروبي الموسم الماضي.



وجاءت قائمة ليفربول لمواجهة نابولي كالتالي..



أدريان - فابينيو - فان دايك - فينالدوم - لوفرين - ميلنر - فيرمينو - ماني - صلاح - جوميز - هيندرسون - تشامبرلين - لالانا - لونجرين - شاكيري - برويستر - روبيرتسون - ماتيب - كيليهر - أليكسندر أرنولد.



وكانت أسفرت القرعة، عن وقوع ليفربول في المجموعة الخامسة من البطولة الأوروبية، بجانب أندية نابولي، وسالزبورج، بالإضافة إلى جينك.