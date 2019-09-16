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رياضة

غدا.. سيراميكا كليوباترا يواجه بيراميدز وديا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:32 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام
يخوض في الرابعة عصر غد الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية، أمام فريق بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في إطار استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لانطلاق دوري الدرجة الثانية، بينما يجهز بيراميدز لاعبيه لخوض مباريات الدوري المصري الممتاز، ويسعى كل فريق إلى الخروج من هذه المباراة بكل المكاسب الفنية الممكنة.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا خاص العديد من المباريات الودية في الفترة الماضية، والتي حاول خلالها هيثم شعبان المدير الفني للفريق تجربة أكثر من تشكيل وكذلك طريقة لعب، قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية.

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