إيه القمر ده.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورتين لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".





وعلقت رضوى الشربيني على الصورتين قائلة "مساء الهنا على حبايبى أنا".



وتفاعل معها عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



مساء الحلوة - ايه القمر ده - عسل والله



وحققت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" الذى استمر عرضه لثلاثة مواسم متتالية، انتشارًا كبيرًا، خصوصًا بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها في بعض الحلقات.