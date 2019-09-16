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اقتصاد

خبير: صرف متأخرات المصدرين يؤكد جدية الحكومة في دعم الصادرات

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:34 م
أبوزيد
أبوزيد
محمد يحيي
قال الدكتور مصطفي أبو زيد، إن إعلان الحكومة رسميا التوصل لاتفاق لصرف متأخرات المصدرين، يؤكد جدية المجموعة الاقتصادية في دعم الصادرات المصرية.

أوضح " أبو زيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تلك الإجراءات من شأنها تأكيد ثقة المصنعين في الحكومة، ويؤكد الجدية في تنشيط حركة الصادرات المصرية، موضحا أنه بمثابة رسالة واضحة للمستثمرين الصناعيين بأن يقوم بمضاعفة أعمالهم لتغطية الطلبات المحلية وتوجيه فائض ناتجهم للأسواق الخارجية خصوصا إفريقيا.

أشار "أبو زيد" إلى أن عملية صرف 10% من متأخرات المصدرين، يعني أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة للتصنيع ومن ثم سيسهم ذلك في معاونة الحكومة علي تقليص معدلات البطالة وزيادة حجم المعارض الخارجية.

كان مجلس الوزراء اعلن اليوم الاثنين عن تفعيل إجراءات صرف مستحقات المصدرين المتأخرة و تدشين برنامجا جديدا لتحفيز الصادرات المصرية بحيث يتم صرف ما لا يقل عن 10% من تلك المتأخرات وتقليل فرص صرف المستجقات المتبقية من خلال وزارة المالية.

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