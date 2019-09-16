تهدم الأوطان والمجتمعات.. الأزهر يحذر من الشائعات على مواقع التواصل

يطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، غدًا الثلاثاء، حملة لمواجهة الشائعات عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح المركز عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن هذه الحملة تأتي نظرًا لما تسببه الشائعات والأخبار الكاذبة من تأثير ضار علىٰ الأفراد والمجتمعات، وما تحمله من تهديد للسلم الاجتماعي، والأمن القومي والوطني.



وأشار إلى أن الحملة يبيِّن فيها الأضرارَ التي تُحدثها مثل هذه الممارسات من هدمٍ للأوطان والمجتمعات، وزعزعةٍ للثقة المتبادَلة بين أفراد الوطن الواحد؛ لبناء وطن مستقر يقوم على أسس قوية.



وتابع: كما يبيِّن المركز في هذه الحملة ما يترتب علىٰ هذه الممارسات من إثم شرعيٍّ يستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة، وتهدف الحملة إلىٰ كيفية التصدي لهذه الأخبار الكاذبة من خلال تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونصوصه المقدسة.

