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أخبار العالم

استشهاد مدنيين 2 وإصابة 3 آخرين في انفجار لغم من مخلفات داعش بريف حماة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:49 ص
ألغام مخلفات داعش
ألغام مخلفات داعش - صورة أرشيفية
أ ش أ
لقي مدنيان مصرعهما، وأصيب آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في محيط قرية البويضة بريف حماة الشمالي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله إن: "لغما من مخلفات الإرهابيين انفجر مساء اليوم في محيط قرية البويضة بريف حماة الشمالي ما أسفر عن استشهاد أب وابنه وإصابة 3 مدنيين بجروح بالغة".

وأشار المصدر إلى أن الجرحى نقلوا إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج اللازم.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية، ما يلحق ضررا بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها.

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