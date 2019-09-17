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أخبار البلد

اعرف استهلاكك بنفسك.. فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2019

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين
حرصا منا على تقديم الخدمات للمواطنين وتيسيرا عليهم، بقدم موقع صدى البلد الكثير من الخدمات التي تهم القارئ، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، قبل أن يفاجأوا بقيمتها عند مطالبة المحصل بها .

ونعرض لك عزيزي القارئ خطوة بخطوة طريقة الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بك، ويمكن للمناطق التابعة لشركات توزيع الكهرباء الاستعلام عن فواتير الكهرباء الخاصة بهم إلكترونيًا من خلال الدخول على رابط الشركة التابع لها من خلال ذلك الرابط وإدخال البيانات المطلوبة

http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx


1- قم باختيار المحافظة التى تسكن فيها.

2- اختر الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى.

3- اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام .

4- اضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهما بالسهم يمين " فاتورة سابقة " والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال "فاتورة تالية".

5- إذا لم تظهر لك الفاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيحا، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى .

6- يمكنك أيضا الاستعلام من جديد.

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