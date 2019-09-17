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فن

رغم هجومه عليه.. محمد رمضان: سعيد بالتعاون مع أمير طعيمة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:31 م
محمد رمضان - امير
محمد رمضان - امير طعيمة
آيه عاطف
تحدث الفنان محمد رمضان عن التعاون مع الشاعر أمير طعيمة رغم مهاجمة الشاعر له من قبل.

وقال محمد رمضان في تصريح خاص لـ صدى البلد "أنا سعيد جدًا بهذا التعاون الفني، ومهاجمته لي من قبل شيء طبيعي جدًا، فمن الممكن أن يكون الشخص رافضا لشخص آخر أو غير معجب به وبطريقته ولكن يغيّر رأيه بمرور الوقت".

وتابع محمد رمضان قائلا "هذا يحدث لأي إنسان مننا، وأمير الآن صديق غالي جدًا، ونحن نعمل على الأغنية الجديدة وسوف تكون من كلماته وألحان محمد يحيى وتوزيع توما".

كان وجه الفنان محمد رمضان رسالة لمن طالبوا نقابة المهن الموسيقية بوقفه عن الغناء.

وقال محمد رمضان: "أقول لهم إنني مازلت أسير في طريقي، وسوف أكمل الطريق إلى نهايته ولن ألتفت لمثل هذه الأشياء".

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