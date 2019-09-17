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أخبار العالم

طائرة مسيرة مجهولة تضرب موقعا على الحدود العراقية السورية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:44 م
طائرة مسيرة مجهولة
طائرة مسيرة مجهولة تضرب موقعا على الحدود العراقية السورية
رويترز
ذكر مصدر في التحالف الإقليمي الذي يدعم دمشق ومصادر أمنية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن طائرة مسيرة مجهولة ضربت موقعا بالقرب من بلدة تسيطر عليها الحكومة السورية على الحدود مع العراق الليلة الماضية.

وقال المصدر الموالي للحكومة السورية إن الهجوم الذي وقع قريبا من بلدة البوكمال أصاب موقعا يسيطر عليه مقاتلون عراقيون من قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران ولم يوقع قتلى أو مصابين.

وأشارت المصادر الأمنية في العراق إلى أن هجوم الطائرة المسيرة استهدف البوكمال في سوريا، دون تقديم مزيد من المعلومات.

وكانت وسائل إعلام تابعة لحزب الله ذكرت الأسبوع الماضي أن طائرات إسرائيلية قصفت معسكرا تحت الإنشاء للجيش السوري في البوكمال. وتقول إسرائيل، التي تشعر بالقلق من تزايد نفوذ إيران الإقليمي، إنها نفذت مئات الضربات في سوريا.

ولعبت القوات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، دورا رئيسيا في استعادة البوكمال من تنظيم داعش الإرهابي أواخر عام 2017. لكن لا يزال المعبر الحدودي مغلقا منذ ذلك الحين.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن السفير السوري في العراق اجتمع في بغداد الأسبوع الماضي مع المسؤول العراقي عن المعابر الحدودية لبحث سبل الإسراع بإعادة فتح المعبر.

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