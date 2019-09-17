من بينهم أحمد فتحي ..3 لاعبين على خط النار في الأهلي

كشفت مصادر خاصة أن الساعات الأخيرة قبل غلق باب قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية بإتحاد الكرة أن هناك 3 لاعبين علي خط النار في الاهلي.



وقالت المصادر إن هناك 3 لاعبين علي خط نار المفاوضات في الامتار الأخيرة بالأهلي وهم أحمد فتحي الظهير الأيمن وعمار حمدي لاعب الوسط الصاعد وأحمد حمدي صانع الألعاب الرائع.



واضافت المصادر ان بيراميدز قدم عرضًا لضم فتحي عبر وسيط والجونة لم يفقد الأمل في استعارة أحمد حمدي وزعيم الثغر يحاول في اللحظات الأخيرة استعارة الموهبة الحمراء عمار حمدي.



وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلي قد أحالت الأمر للجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذي أبدى امتعاضه في البداية بسبب رغبته في عدم مناقشة تلك الأمور قبل ساعات من مواجهة حاسمة وأمام منافس قوي وهو الزمالك علي لقب السوبر المحلي.



وتابعت أن فايلر رفض وبشكل كامل مجرد مناقشة فكرة التخلي عن أحمد فتحي الذي يري فيه اللاعب الكامل وهو صاحب الترتيب الأول في الجبهة اليمنى بالنسبة له وتمسك بعمار حمدي وأحمد حمدي ولكنه يري أن عمار صغير السن وسوف يكون له دور معه في الدورى، ولكن ترك الأمر للإدارة فيما أبدى إعجابه بأحمد حمدي، ولكنه يري خروجه للإعارة لوجود 3 لاعبين يجيدون في نفس مركزه وهناك صعوبة الاستفادة به في الموسم الحالي.



