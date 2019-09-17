جاب آخره .. محمد رمضان ينشر صورته على إنستجرام بشكل غريب

نشر الفنان محمد رمضان عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة له و ظهر و هو نائم.
و جاءت تعليقات متابعيه بالسخربة كالاتى:
طب ماموبيلك جمبك مين صورك بقا😂👊🏻
انت جبت اخرك ولا ايه يا أسطورة اصحي معاي😂😂😂😂😂😂
صحىىى النووووم
😂😂😂لا اجمد كدا يانمبر وان انت ف الساحه لوحدك متخليش حد يحصلك😂😂
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال"، وشاركة فى البطولة الفنان ماجد المصرى والفنانة حلا شيحة والفنانة هنادى مهنا.
و جاءت تعليقات متابعيه بالسخربة كالاتى:
طب ماموبيلك جمبك مين صورك بقا😂👊🏻
انت جبت اخرك ولا ايه يا أسطورة اصحي معاي😂😂😂😂😂😂
صحىىى النووووم
😂😂😂لا اجمد كدا يانمبر وان انت ف الساحه لوحدك متخليش حد يحصلك😂😂
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال"، وشاركة فى البطولة الفنان ماجد المصرى والفنانة حلا شيحة والفنانة هنادى مهنا.