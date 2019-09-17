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فن

جاب آخره .. محمد رمضان ينشر صورته على إنستجرام بشكل غريب

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:43 م
محمد رمضان
محمد رمضان
رنا اشرف
نشر الفنان محمد رمضان عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة له و ظهر و هو نائم.

و جاءت تعليقات متابعيه بالسخربة كالاتى:

طب ماموبيلك جمبك مين صورك بقا😂👊🏻

انت جبت اخرك ولا ايه يا أسطورة اصحي معاي😂😂😂😂😂😂

صحىىى النووووم

😂😂😂لا اجمد كدا يانمبر وان انت ف الساحه لوحدك متخليش حد يحصلك😂😂

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال"، وشاركة فى البطولة الفنان ماجد المصرى والفنانة حلا شيحة والفنانة هنادى مهنا.

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