روسيا تحتجز سفينتين وأكثر من 80 بحارا من كوريا الشمالية

نقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الاتحادي قوله اليوم الثلاثاء إنه احتجز أكثر من 80 مواطنا كوريا شماليا في المياه الإقليمية الروسية في بحر اليابان خلال حادثة احتجزت خلالها روسيا أيضا سفينتين.



وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن جهاز الأمن قوله إن حرس الحدود الروسي احتجز سفينتين بعدما هاجمت إحداهما سفينة دورية روسية.



واستدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية في موسكو في أعقاب احتجاز روسيا سفينتين كوريتين شماليتين في بحر اليابان.



يأتي ذلك مع استمرار الحظر المفروض على التعاملات التجارية بكوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي الصاروخي.

