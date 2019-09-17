ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تحتجز سفينتين وأكثر من 80 بحارا من كوريا الشمالية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:18 م
صدى البلد
رويترز
نقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الاتحادي قوله اليوم الثلاثاء إنه احتجز أكثر من 80 مواطنا كوريا شماليا في المياه الإقليمية الروسية في بحر اليابان خلال حادثة احتجزت خلالها روسيا أيضا سفينتين.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن جهاز الأمن قوله إن حرس الحدود الروسي احتجز سفينتين بعدما هاجمت إحداهما سفينة دورية روسية.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية في موسكو في أعقاب احتجاز روسيا سفينتين كوريتين شماليتين في بحر اليابان.

يأتي ذلك مع استمرار الحظر المفروض على التعاملات التجارية بكوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي الصاروخي.

ترشيحاتنا

صاحب سمو ورجل أعمال وبطل رياضي.. خليفة تركي آل شيخ لرئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

تحيا الستات.. سيدة مصرية تؤلف أبيات شعر مؤثرة في حب مصر ودعم السيسي .. شاهد

قبل ساعات من غلق باب الانتقالات.. الجونة يقترب من ضم نجم الأهلي

4 على كف عفريت.. 30 لاعبا خارج الأهلى والزمالك فى الميركاتو الصيفي

حسام حسن ولا إيهاب جلال.. من هو مدرب منتخب مصر القادم؟

عموري يكشف أسباب رحيله عن الهلال السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون أحمر.. أحلام تظهر نحافتها في جلسة تصوير جديدة

بكاروهات أحمر x أسود ... أحلام تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة .. صور

لوك جديد .. سلوى خطاب تفاجئ متابعيها .. صور