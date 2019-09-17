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رياضة

إف سي مصر يتعاقد مع لاعب منتخب مصر السابق

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:22 م
اف سي مصر
اف سي مصر
محمد رشاد
تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سى مصر مع أحمد سعيد أوكا لقيادة دفاع الفريق فى الموسم فى ظل خطة الإدارة نحو التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات للاستفادة بهم فى الدورى الموسم المقبل .

وكان إف سى مصر قد صعد للدورى العام الحالى للموسم الأول فى تاريخه بعد منافسة شرسة بالقسم الثانى مع أندية سيراميكا كليوباترا والترسانة والقناة .

ويتولى عبد الناصر محمد القيادة الفنية لإف سى مصر خلفا لأسامة نبيه الذى تقدم باستقالته فى وقت سابق بعد 30 يوما فقط قضاها داخل أسوار النادى.

يذكر أن أحمد سعيد أوكا تعاقد فى بداية فترة الانتقالات الصيفية مع طنطا ، ثم تراجع وقام بفسخ عقده ورحل عن أبناء السيد البدوى، ليوقع على عقود انضمامه لإف سى مصر.

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