ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. لاعب الأهلي ينضم للمصرية للاتصالات

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:19 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
نجح مسئولو نادي المصرية للاتصالات، في الحصول على خدمات ميشو عمارة، لاعب النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

ويلعب المصرية للاتصالات في دوري الدرجة الثالثة، وضم اللاعب عقب رحيله من الأهلي، بعد إلغاء مسابقة دوري 1997

جدير بالذكر أن ميشو عمارة قد تم تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء في فترتي تولي الفرنسي باتريس كارتيرون والأوروجوياني مارتن لاسارتي، ولكن تم الاستغناء عنه بعد إلغاء بطولة الشباب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز الرياضة..قفشة في الأهلي..بيراميدز يوجه لطمة للزمالك..والأبيض في أزمة مع القيد الإفريقي

رسميا.. فرج عامر يعلن انتقال نجم الأهلي إلى سموحة

الاهلى يوافق على فسخ تعاقد حمودى بالتراضى

اخبار الرياضة.. صلاح يقود ليفربول فى موقعة تشيلسى.. الاهلى يفسخ عقد نجمه.. وسر فشل مفاوضات الزمالك مع دياز

اخبار النادي الاهلى اليوم الثلاثاء 13-8-2019.. قنبلة موقوتة داخل النادي.. والسبب لاسارتي

نجم الأهلي ينضم لـ إنبي على سبيل الإعارة

ترشيحاتنا

ممثل إيراني يعتدي على المتفرجين ويضربهم بالسيف ..فيديو

دعوة رسمية لإيقاف انطلاق الدوري المصري وتجميد تنفيذ جدول المباريات

بسرعة قصوى للإنترنت.. إطلاق أسرع شبكة واي فاي في العالم

لوك مختلف.. فيفى عبده تبهر متابعيها على إنستجرام .. صور

جلسة خاصة ومكافآت.. رئيس الزمالك يعلن حالة الطوارئ استعدادا للسوبر

اتحاد الكرة يستقر على موعد إعلان اسم مدرب منتخب مصر.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور