شاهد.. لاعب الأهلي ينضم للمصرية للاتصالات

نجح مسئولو نادي المصرية للاتصالات، في الحصول على خدمات ميشو عمارة، لاعب النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.



ويلعب المصرية للاتصالات في دوري الدرجة الثالثة، وضم اللاعب عقب رحيله من الأهلي، بعد إلغاء مسابقة دوري 1997



جدير بالذكر أن ميشو عمارة قد تم تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء في فترتي تولي الفرنسي باتريس كارتيرون والأوروجوياني مارتن لاسارتي، ولكن تم الاستغناء عنه بعد إلغاء بطولة الشباب.