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متخصصو سوشيال ميديا: حوالي 20 مليون حساب مزيف على فيسبوك

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:30 م
السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
هاني حسين
قال رشاد أحمد المتخصص في مجال السوشيال ميديا، إن هناك حوالي 40 مليون حساب على موقع فيسبوك في مصر، وحوالي مليون حساب على "تويتر". 

وأضاف رشاد أحمد، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن فيسبوك به العديد من الحسابات المزيفة التي تستهدف نشر الشائعات.

وتابع رشاد أحمد، "يمكن أن يتم شراء المتابعين على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للإيهام بزيادة عددهم لنشر أفكار وأخبار على نطاق أوسع، وفور اكتشاف ذلك يتم إغلاق الحساب من فيسبوك".

من جانبه، قال مينا فايق، المتخصص في مجال السوشيال ميديا، إننا نحتاج إلى زيادة الوعي لدى الشعب بمواقع التواصل الاجتماعي وبمصداقية الأخبار، وهناك حوالي 20 مليون حساب مزيف على فيسبوك".

وتابع مينا فايق "الحسابات المزيفة في تزايد، ومن الممكن التعرف على ما إذا كان الصفحات مزيفة أو موثوق فيها بسهولة".

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