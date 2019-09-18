مدير المنظومة التعليمية بـ سيكم: الطلاب يسيرون 500 متر للمدرسة كي يكونوا ملأى بالحيوية والطاقة.. فيديو

أكد جمال السيد، مدير المنظومة التعليمية بــ"سيكم"، إن الحافلات تتوقف قبل المدرسة بـ 500 متر وتجعل الطلاب يسيرون على الأقدام هذه المسافة أثناء ذهابهم إلى المدرسة، حتى يكونوا مليئين بالحيوية والطاقة.





وأضاف مدير المنظومة التعليمية بــ سيكم خلال وجوده ضيفا ببرنامج راي عام عبر فضائية ten ، أنه لا يوجد طوابير في مدارس سيكم للطلاب ولكن تتم عن طريق دوائر، حيث يقف الطلاب مع أساتذتهم في دوائر من أجل ان يتعلموا القيم.





وتابع مدير المنظومة التعليمية بــ سيكم مفيش حاجة اسمها يا ولا عند مناداة الطالب، اسمها لو سمحت ، مفيش حاجة اسمها يا مقصوف الرقبة، عشان ندي للطالب ذاته، من أجل الإبداع".



