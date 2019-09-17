60 دقيقة.. ساديو ماني يحرم محمد صلاح من فرصة تسجيل هدف التقدم لـ ليفربول

مرت أول ربع ساعة من أحداث الشوط الثاني من مباراة فريقي نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي ، والنتيجة مازالت تشير للتعادل السلبي بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.



كان نابولي قريبًا من التسجيل ، في الدقيقة 49 ، حينما انطلق ماريو روي من الجهة اليسرى ، ليرفع كرة عرضية رائعة ، لم ينجح فان دايك في إبعادها ، لتصل للبلجيكي ديريس ميرتينز الذي سددها وتصدى لها الإسباني أدريان حارس مرمى فريق الريدز ببراعة ، ليحرم نابولي من تسجيل هدف التقدم.



وفي الدقيقة 54 ، انطلق السنغالي ساديو ماني بالكرة من منتصف الملعب ، هو وزميله محمد صلاح ، لكن ماني مرر الكرة بشكل سيئ لصلاح ، ليحرمه من فرصة تسجيل الهدف الأول لليفربول ، ولتمر أول ساعة من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.