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رياضة

60 دقيقة.. ساديو ماني يحرم محمد صلاح من فرصة تسجيل هدف التقدم لـ ليفربول

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:24 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
إسماعيل محمود
مرت أول ربع ساعة من أحداث الشوط الثاني من مباراة فريقي نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي ، والنتيجة مازالت تشير للتعادل السلبي بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

كان نابولي قريبًا من التسجيل ، في الدقيقة 49 ، حينما انطلق ماريو روي من الجهة اليسرى ، ليرفع كرة عرضية رائعة ، لم ينجح فان دايك في إبعادها ، لتصل للبلجيكي ديريس ميرتينز الذي سددها وتصدى لها الإسباني أدريان حارس مرمى فريق الريدز ببراعة ، ليحرم نابولي من تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 54 ، انطلق السنغالي ساديو ماني بالكرة من منتصف الملعب ، هو وزميله محمد صلاح ، لكن ماني مرر الكرة بشكل سيئ لصلاح ، ليحرمه من فرصة تسجيل الهدف الأول لليفربول ، ولتمر أول ساعة من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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