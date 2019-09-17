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أخبار العالم

قرقاش: مؤتمر وزير الطاقة السعودي يبعث رسائل الثقة والمسئولية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:13 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
قسم الخارجي
أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، على دعم بلاده للسعودية في التحدي الذي تواجهه عقب استهداف المنشآت النفطية.

وكتب قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "تتعامل السعودية الشقيقة مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة، وهذا شأن الدول المسؤولة، ومؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية".

وأضاف: "ومن الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركا".

وكان وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان أعلن عودة إنتاج النفط السعودي إلى ما كان عليه قبل الهجوم الإرهابي.

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