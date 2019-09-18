الانتخابات الاسرائيلية.. تقدم حزب نتنياهو على جانتس بعد فرز 25% من الأصوات

أفادت النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست بعد فرز 26.5% من أصوات الناخبين تقدم حزب الليكود بزعامة نتنياهو على حزب أزرق أبيض.





وبحسب صحيفة تايمز اوف إسرائيل، حصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 29.2% من الأصوات، بينما حصل حزب أزرق أبيض بزعامة بيني جانتس على 24.4% .





وأفادت الصحيفة بأنه اذا استمر تقدم نتنياهو فسيكون ذلك مفاجأة مخالفة لنتائج استطلاعات الرأي.





كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال عقب انتهاء التصويت في انتخابات الكنيست، إنه سينتظر إعلان النتائج الرسمية.





وفي أول كلمة له بعد انتهاء التصويت، لم يعلن نتنياهو الفوز في الانتخابات ولم يقر بالهزيمة.





وكان زعيم تحالف "كاحول - لفان"، بيني جانتس، منافس نتنياهو الرئيسي في انتخابات الكنيست ألمح إلى تقدمه على حزب الليكود بزعامة نتنياهو.





وقال بيني جانتس "سأنتظر إعلان النتائج الرسمية لكن الأمور تشير إلى أننا أنجزنا مهمتنا"، وفقا لوكالة رويترز.





وأوضح بيني جانتس أنه سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك في خطاب أشاد خلاله بأداء حزبه أزرق أبيض في الانتخابات.



