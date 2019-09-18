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تعليم

السبت القادم.. بدء مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى بجامعة عين شمس

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:36 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ياسمين سامي
احتفالًا ببدء العام الجامعي الجديد ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس مهرجان لاستقبال الطلاب الجدد والقدمى للعام الجامعي الحامعى الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩؛ وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس الجامعة وبرئاسة وإشراف ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويستمر المهرجان فى الفترة من ٢١ من سبتمبر وحتى ٨ من أكتوبر تحت شعار "قادرين نعملها"؛ وذلك انطلاقًا من التطوير والإنجاز الذى شهده قطاع التعليم والطلاب خلال الفترة الماضية وخاصة قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" من تطوير وتجديد لغرف الإقامة وقاعات الاستذكار والملاعب و المطعم ونظم التغذية وكذلك توفير خدمات طبية متميزة. 

ويقام حفل افتتاح المهرجان يوم السبت القادم الموافق ٢١ من سبتمبر فى تمام العاشرة صباحًا بالحرم الرئيسى أمام قصر الزعفران. 

ويتضمن حفل الافتتاح العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية من بينها طابور عرض جوالة الجامعة بمصاحبة الموسيقى النحاسية و ماراثون دراجات وحفل غنائى لكورال الجامعة وعدد من المسابقات الرياضية في مختلف الألعاب مثل" تنس الطاولة ، كرة السرعة ، مصارعة الذراعين، العدو وشد الحبل". 

كما يقام على مدار الثلاثة أيام الأولى للمهرجان معارض لأنشطة إتحاد طلاب الجامعة يتضمن معرض للتعريف بأسرة من أجل مصر المركزية وأنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة و معرض لصندوق مكافحة الإدمان و معرض فنون تشكيلية و صناعات يدوية و بعض إختراعات الطلاب. 

كما يشهد المهرجان عددا من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة وعددا من الندوات التثقيفية.

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