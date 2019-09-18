بـ الأحمر.. زينة تبهر جماهيرها بـ فستان جذاب

نشرت الفنانة زينة صور جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أطلت فيها بفستان أحمر مفتوح وبحزام من الوسط وارتدت نظارة شمس.



واقتنت زينة مجموعة من الإكسسوارات باللون الفيروزى كسلسلة متعددة الأدوار وقرط متوسط الحجم وساعة وخاتم مما أضافوا لها لمسة جمالية.



وتركت زينة شعرها منسدلًا بين كتفيها ،ووضعت لمسات خفيفة من المكياج وأحمر شفاه باللون الروز مما أعطاها إطلالة أنيقة وجذابة.