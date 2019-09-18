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أصل الحكاية

بعد انتشار واسع.. سر اختفاء محمد الشرنوبي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:56 م
أحمد سالم
لم يكن الممثل الشاب محمد الشرنوبي يتوقع أن يصل به الحال إلى هذه الفترة من الاختفاء بعد أن كان الأكثر انتشارا وظهورا، ليس على مستوى الأفلام والمسلسلات الدرامية فحسب، ولكن في الحفلات والكليبات الغنائية والمهرجانات الفنية، وكذلك المناسبات والاحتفالات الوطنية.

"لو فتحت الحنفية هتنزل شرنوبي"، هكذا كان المتابعون يصفون حالة الانتشار الفني لـ محمد الشرنوبي، والتي كان يقف خلفها شركة "إيرث برودكشن" لمالكتها سارة الطباخ، خطيبة محمد الشرنوبي سابقا.

كلمة السر في اختفاء محمد الشرنوبي عن الساحة الفنية هي "سارة الطباخ" التي انقلبت على الممثل الشاب بعد انفصالهما، وكتب محمد الشرنوبي منشورا مطولا على "فيس بوك" يشكو فيه من استخدام خطيبته السابقة عقد احتكار لا يمكنه من العمل مع أي شركة أخرى.

الممثل الشاب الذي يكثف خطواته الأولى في طريق مشواره الفني، كان ضحية علاقة حب وخطوبة تخللها العمل، حتى بات كل شيء مبهما بانتهاء العلاقة العاطفية وانتفاء العمل.

كتب الشرنوبي بتاريخ 21 يوليو "فوجئت بـ سارة الطباخ بتقدملي عقد احتكار مدته ١٠ سنين والشرط الجزائي اللي في العقد ٦٠٠.٠٠٠ دولار وماليش حق إمضاء أي عمل سواء تمثيل أو غناء.. وللأسف دي غلطتي.. أنا كنت متخيل إن شروط العقد دة؛ الشروط المتعارف عليها، ولما خفت وقلقت من الشروط دي شوية كانت سارة بتقنعني إن دي مجرد شكليات وإن كل حاجه هتتم بالتراضي وقالتلي بالحرف "أي وقت هتيجي تقولي فيه إن العقد دة مش مريحك هديلك العقد.. عمري ما هغصبك على حاجة"، وبسبب ثقتي فيها وحبي ليها وافقت على كل ده ووافقت كمان إني أمضي العقد ده رغم إنه كان معمول بتاريخ قبله بحوالي ١٠ شهور (بتاريخ اليوم اللي قابلتها فيه تقريبًا).. ومن بعد ما مضيت العقد وبعد ما قريت الفاتحة اللي وقفت قدام كل الناس فيها.. لقيت طريقة تعامل مختلفة تمامًا وتوتر بدون أسباب بيحصل بيني وبينها".

ومنذ ذلك الوقت لم يظهر محمد الشرنوبي سوى في فيلم الممر الذي كان قد وقع عقده قبل نشوب تلك الأزمة، واكتفى الشاب بنشاطه التفاعلي مع جمهوره من خلال السوشيال ميديا.

اليوم فقط خرجت سارة الطباخ بصفتها رئيسا لشركة إيرث برودكشن لتحذر المنتجين من التعامل مع محمد الشرنوبي سواء على مستوى الأعمال الدرامية أو الغناء، حيث نشرت الشركة بيانا قالت فيه "تحذر شركة إيرث برودكشن السادة الأفاضل ممثلي الشركات العاملة في المجال الفني والدعائي والإعلامي من مغبة التعاقد المباشر مع الفنان محمد الشرنوبي دون الرجوع إلى الشركة والتعاقد المباشر معها. شركة إيرث برودكشن هي الوكيل الحصري لإدارة أعمال الفنان في كافة المجالات الفنية وفقًا للتعاقد المبرم بين الشركة والفنان والمؤرخ 1-9-2017".
بعد انتشار واسع..
وقالت الشركة إنه نما إلى علم الشركة وجود مفاوضات مباشرة فيما بين الفنان محمد الشرنوبي وبعض جهات الإنتاج الفني وهو الأمر الذي يعد مخالفة قانونية جسيمة وفقًا للتعاقد المبرم فيما بين الشركة والفنان، وعليه فقد وجب تنبيه الكافة للعلم والتحذير من مغبة التفاوض أو التعاقد أو الاتفاق المباشر مع الفنان محمد الشرنوبي، وما سيترتب على ذلك من آثار ونشوء مسئوليات قانونية حال مخالفة ذلك".

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