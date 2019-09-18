لحماية الأطفال والمارة.. إعدام 203 كلاب ضالة بالفيوم

قامت مديرية الطب البيطرى بالفيوم تنفيذًا لتكليفات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم, بمختلف الأدارات البيطرية تحت إشراف ومتابعة اللواء الدكتور محمد أحمد عقل وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم





بعدد من الفعاليات المتنوعة خلال الأسبوع الماضى، وشن حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، وكذا تشديد الرقابة على منافذ دخول وخروج الماشية من وإلى المحافظة إضافة لسيارات بيع اللحوم المتنقلة، بجانب حملات التحصين وحملات إعدام الكلاب الضالة وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.





ففي إطار الحملة القومية للقوافل العلاجية والإرشادية لدى صغار المربيين قامت المديرية بتنفيذ عدد 6 قوافل بيطرية مجانية بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في الفترة من 7/9/2019 وتنتهي في 12\9\2019، وقامت القوافل بالفحص التناسلي والفحص بالسونار وإجراء عمليات جراحية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وأمراض نقص المناعة، وكذلك تشخيص كافة الأمراض الوبائية والمعدية للحيوانات، وفحص العينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية.





شملت الاعمال مختلف ادارات الطب البيطري بشتى انحاء المحافظة حيث قامت ادارة المجازر والصحة العامة بضبط 6 كجم لحم بقري غيرصالح للآستهلاك الآدمي، و5 كجم لحم بقري مذبوحة خارج المجازر الحكومية مخالفة لشروط الذبح، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، بالأضافه إلي مذبوحات الحيوانات الكبيره التي بلغت 495 رأس ومذبوحات مجازر الدواجن 8610 طائرا.





قامت ادارة الطب الوقائي بالاستمرار في التحصين بلقاح طاعون المجترات الصغيرة من 7/9/2019م وحتى 11/9/2019وتم تحصين 4520 حيوانا، اضافة لعمل الاختبارات الدورية لمرض البروسيلا لعدد 191 حيوانا واختبارات الدرن لعدد 80حيوان وتحصين 800 حيوان ضد مرض البروسيلا،كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضالة بإعدام 203 كلاب ضالة.





وقامت ادارة الدواجن بمعالجة 3830 طائرا وتحصين 2694 طائرا بلقاح انفلونزا الطيو، وتم ترخيص(1) منحل، وقامت إدارة الرعاية والعلاج بالكشف على 2117 حيوانا وعلاج 48 حالة حيوانات منزلية.



