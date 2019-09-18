انطلاق الملتقى الأول لمناقشة استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر 29 سبتمبر

تحت رعاية وزارة البيئة ووزارتي التجارة والصناعة والاتصالات ,تكنولوجيا المعلومات والمعهد العالمي للنمو الأخضر، يقام الملتقى الأول لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطبيق البرامج المجتمعية التي من شأنها الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين عبر مجتمعات خضراء تتوافق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





ويهدف ملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى نشر الوعي بأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر في شتي المجالات كأحد آليات تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلي دفع الجهود المبذولة لضمان مستقبل أفضل صحي وعادل للأجيال القادمة.





ويجمع الملتقي الأطراف المعنية في منصة واحدة لمناقشة عدد أهم الموضوعات الملحة مثل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ومفهوم الاقتصاد الدائري و سبل التحول إليه، بالإضافة إلى محركات الاقتصاد الأخضر وفرص النمو في القطاعات المختلفة، وكيفية تحسين كفاءة الموارد الصناعية وزيادة القدرة التنافسية وآليات التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي.





كما يتناول الملتقي في جلساته دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخضراء للتحول نحو مجتمع رقمى، ومستقبل المدن الخضراء