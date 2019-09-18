انطلاق الملتقى الأول لمناقشة استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر 29 سبتمبر

تحت رعاية وزارة البيئة ووزارتي التجارة والصناعة والاتصالات ,تكنولوجيا المعلومات والمعهد العالمي للنمو الأخضر، يقام الملتقى الأول لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطبيق البرامج المجتمعية التي من شأنها الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين عبر مجتمعات خضراء تتوافق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويهدف ملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى نشر الوعي بأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر في شتي المجالات كأحد آليات تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلي دفع الجهود المبذولة لضمان مستقبل أفضل صحي وعادل للأجيال القادمة.
ويجمع الملتقي الأطراف المعنية في منصة واحدة لمناقشة عدد أهم الموضوعات الملحة مثل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ومفهوم الاقتصاد الدائري و سبل التحول إليه، بالإضافة إلى محركات الاقتصاد الأخضر وفرص النمو في القطاعات المختلفة، وكيفية تحسين كفاءة الموارد الصناعية وزيادة القدرة التنافسية وآليات التنمية الزراعية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي.
كما يتناول الملتقي في جلساته دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخضراء للتحول نحو مجتمع رقمى، ومستقبل المدن الخضراء
والذكية في مصر وإمكانية تخضير المناطق الحضرية في المدن القديمة، وأيضا يستعرض نظرة عامة علي آليات التمويل الأخضر في السوق المصرية، ودور الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
ويشارك فى الملتقي نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين في هذا الشأن، من بينهم، الدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزارة البيئة والدكتور أحمد جابر رئيس شركة كيمونيكس مصر للاستشارات والمهندس شريف عبدالفتاح نائب رئيس شنايدر الكتريك مصر والمهندس عماد غالى رئيس شركة سيمنس مصر والدكتور صلاح الحجار رئيس مجلس مصر للبناء الأخضر والمهندس خالد غريب المدير العام لشركة جيوسايكل و المهندس أحمد سليم الرئيس التنفيذي لشركة كايرو كابيتال للتطوير العقاري والدكتور أحمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة ماريوت هيلز والمهندسة غادة درويش عضو مجلس إدارة شركة إنارة للطاقة.
كما يشارك في الملتقى، كل من سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة والدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووليد اللبدي المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية والدكتور هشام عيسي مؤسس مشارك بشركة دي كاربون وخبير في علوم البيئة والتغير المناخي وتامر راغب رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية التجاري وفا بنك ايجيبت والدكتور توفيق عبدالوهاب، قطاع التمويل متناهي الصغر، بنك القاهرة، وآناكيارا سكاندون مدير مشروعات بمكتب الامم المتحدة للتنمية الصناعية فى مصر والدكتور أحمد حزين مدير إدارة شركة كيمونيكس مصر للاستشارات و الدكتورحاتم الجمل رئيس مجلس إدارة شركة إمباور لتدوير المخلفات و الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي - اتحاد الصناعات وروث إيربيك، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
كما يضم الملتقي في جلساته كل من الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة و الدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة “Egypt-PV”وأستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء و الدكتور على أبو سنة المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة و الدكتور محمد بيومي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر و الدكتور ماجد كرم الدين كبير الخبراء الفنيين بالمركز الإقليمى لكفاءة الطاقة.
يذكر أن شركة سي اس ار ارابيا، هي منظم الملتقى الأول لإستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وشركة سي اس آر أرابيا، هي شركة متخصصة في نشر الوعي بين الشركات ومؤسسات الدولة حول أهمية القيام بمسئوليتهم تجاه المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة من خلال اعمالها، بالإضافة الي دعم مفهوم مواطنة الشركات عن طريق عقد المؤتمرات وورش العمل الخاصة بذلك، بالإضافة إلى خلق آلية تنسيقية لمتابعة خطط الدول العربية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وقيادة العمل التنموي وامتلاك آليات تنفيذية لتحقيقه فى مصر والوطن العربي.