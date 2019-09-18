الألومنيوم يستهل مشواره في دورى القسم الثانى أمام الفيوم

أسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ، والتى أجريت منذ قليل داخل مقر الإتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي الألومنيوم أولي مبارياته أمام فريق الفيوم خارج ملعبه .



وجاء الجدول الكامل لفريق الألومنيوم كالتالي:



الجولة الأولى.. الفيوم ضد الألومنيوم

الجولة الثانية.. الألومنيوم ضد المنيا

الجولة الثالثة.. ت. بني سويف ضد الألومنيوم

الجولة الرابعة.. الألومنيوم ضد بني سويف

الجولة الخامسة.. البنك الأهلي ضد الألومنيوم

الجولة السادسة.. الألومنيوم ضد بترول أسيوط

الجولة السابعة.. طهطا ضد الألومنيوم

الجولة الثامنة.. الألومنيوم ضد الاعلاميين

الجولة التاسعة.. شبان قنا ضد الألومنيوم

الجولة العاشرة.. الألومنيوم ضد ديروط

الجولة الحادية عشر.. الألومنيوم ضد سوهاج



ولم يتم تحديد المواعيد حتى الآن، وإن كان تم الاستقرار على انطلاق المسابقة بعد يوم 10 أكتوبر المقبل.