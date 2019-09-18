ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الألومنيوم يستهل مشواره في دورى القسم الثانى أمام الفيوم

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:06 م
فريق الألومنيوم
فريق الألومنيوم
رباب الهوارى
أسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ، والتى أجريت منذ قليل داخل مقر الإتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي الألومنيوم أولي مبارياته أمام فريق الفيوم خارج ملعبه .

وجاء الجدول الكامل لفريق الألومنيوم كالتالي:

الجولة الأولى.. الفيوم ضد الألومنيوم
الجولة الثانية.. الألومنيوم ضد المنيا
الجولة الثالثة.. ت. بني سويف ضد الألومنيوم
الجولة الرابعة.. الألومنيوم ضد بني سويف
الجولة الخامسة.. البنك الأهلي ضد الألومنيوم
الجولة السادسة.. الألومنيوم ضد بترول أسيوط
الجولة السابعة.. طهطا ضد الألومنيوم
الجولة الثامنة.. الألومنيوم ضد الاعلاميين
الجولة التاسعة.. شبان قنا ضد الألومنيوم
الجولة العاشرة.. الألومنيوم ضد ديروط
الجولة الحادية عشر.. الألومنيوم ضد سوهاج

ولم يتم تحديد المواعيد حتى الآن، وإن كان تم الاستقرار على انطلاق المسابقة بعد يوم 10 أكتوبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على جدول ترتيب المجموعات والمواجهات بـ دورى القسم الثاني

مواجهات نارية لبني سويف فى مشواره بالصعيد نحو الممتاز

فريق المنيا يواجه مطبات صعبة فى بداية رحلته بالممتاز ب

ترشيحاتنا

ليست عذراء .. سعودى يتهم عروسته وحماته بالنصب عليه فى الفيوم

ترعى فيها الأبقار.. مدرسة كوم الشيخ عبيد بالمنوفية وكر للمخدرات بسبب المقاول.. صور وفيديو

برشلونة يعلن عن التشخيص النهائي لإصابة البا

مقدرتش تستحمل.. فتاة تنفجر غضبا في وجه رجل بسبب رائحة العرق.. فيديو

بعد فوزه على ليفربول .. تصريح مفاجئ لمدرب نابولي

دعارة بالليل وفي النهار ناشطة سياسية .. القصة الكاملة لـ الاميرة اسماعيل صاحبة فيديو إسقاط مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير ومكشوف .. زينة تتألق في أحدث ظهور لها

آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد

ميرهان حسين فى إطلالة جريئة بـ فستان أرزق .. صور