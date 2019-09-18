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أخبار البلد

رئيس وزراء السودان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي ومدبولي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:01 م
رئيس وزراء السودان
رئيس وزراء السودان خلال لقاؤه مع الرئيس السيسي
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات، التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

تم إنهاء إجراءات سفر رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وغادر على متن طائرة خاصة عائدا إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري، وزير الخارجية، ووزيري الكهرباء والمالية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قائلا، إن الرئيس هنأ الدكتور عبدالله حمدوك على توليه منصبه والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكدًا الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.

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